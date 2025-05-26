Названы продукты, способствующие здоровому старению

Богатые флавоноидами продукты могут снизить риск развития слабости, нарушений подвижности, тревожности и депрессии по мере старения. К такому выводу пришли ученые из Австралии, Ирландии и США. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флавоноиды - это природные соединения, содержащиеся в ягодах, овощах, яблоках, цитрусовых, кофе и чае. По словам ученых, они не только способствуют долголетию, но и помогают сохранять здоровье в зрелом возрасте.

Исследование с участием почти 90 тысяч человек старше 24 лет показало: у женщин с самым высоким потреблением флавоноидов риск развития физической слабости был снижен на 15%, а нарушений подвижности и психических расстройств - на 12%. У мужчин наблюдалась менее выраженная связь с укреплением физического здоровья, однако вероятность проблем с психикой снижалась на 15% на диете, богатой флавоноидами.

"Флавоноиды помогают снижать воспаление, защищают сосуды и поддерживают мышечную массу - все это критически важно при старении", - пояснила профессор Эдин Кэссиди из Университета Квинс (Ирландия). Более выраженный эффект у женщин, по мнению ученых, может быть связан с методологическими различиями, а не с биологической спецификой.

Исследователи также подсчитали, что увеличение доли продуктов с флавоноидами в рационе всего на три порции в день может снизить риски негативных последствий старения на 6-11% у женщин и на 15% у мужчин.