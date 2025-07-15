Названа удивительная польза черного кофе

Употребление кофе без сахара и жирных добавок может снижать риск преждевременной смерти. Ученые из Тафтского университета выяснили, что 1-2 чашки черного кофе в день связаны со снижением риска смерти от любых причин на 14 процентов. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали более 46 000 человек. Оказалось, что положительный эффект сохраняется, если в кофе добавляют совсем немного сахара (менее половины чайной ложки) и сливок (до 1 столовой ложки). Но если напиток становится слишком сладким или жирным - польза пропадает.

Чем больше чашек кофе в день, тем эффект чуть сильнее - но только до трех. Дальше польза не увеличивается. Также исследование не обнаружило связи между потреблением кофе и снижением смертности от рака, а у любителей безкофеинового кофе положительный эффект вообще не выявлен.