Названа неочевидная опасность экспресс-диет

"Экспресс-диеты создают иллюзию контроля над весом, но их опасность часто недооценивают. Резкое ограничение калорий или исключение целых групп продуктов может привести к нарушению работы ЖКТ и спровоцировать стресс для всего организма. Люди видят быстрый результат на весах, но не понимают, что это происходит в первую очередь за счет потери воды, иногда еще и мышечной массы, а не жира", - объясняет врач.

Как отмечает специалист, механизм действия экспресс-диет основан на экстремальном дефиците калорий, что снижает массу тела только на время. Однако такой подход игнорирует ключевую проблему - несбалансированное питание и отсутствие здоровых привычек.

"Организм воспринимает резкие ограничения как угрозу, запуская режим экономии энергии. После возврата к привычному рациону вес не просто восстанавливается, но часто превышает исходный из-за сломанного метаболизма. Помимо этого, такой подход к похудению ведет к упадку сил, гормональным сбоям, а в долгосрочной перспективе - к нарушению функционирования ЖКТ и состава микрофлоры кишечника", - подчеркивает Абдулхаков.

Врач обращает внимание на еще одну скрытую угрозу.

"Снижение веса должно быть постепенным - не более 0,5-1 кг в неделю. Быстрое снижение веса в течение короткого промежутка времени, как правило, сопровождается последующим таким же быстрым набором веса. А избыточный вес - это всегда риск развития целого ряда заболеваний, в том числе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)", - объяснил он.

ГЭРБ - это такое состояние, при котором содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается обратно в пищевод, что вызывает характерные симптомы, а также раздражение и воспаление слизистой оболочки пищевода. Избыточный вес признан одним из факторов развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, поскольку в таком состоянии у человека повышается внутрибрюшное давление и наблюдается снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС), что способствует забросу кислого содержимого желудка в пищевод.

"Казалось бы, снижение лишнего веса должно оказывать позитивное влияние на состояние пищеварительной системы человека. Однако резкое похудение с помощью экспресс-диет может дать обратный эффект. При длительных перерывах между приемами пищи желудок продолжает вырабатывать кислоту, что, в случае заброса, может вызывать изжогу и привести к повреждению пищевода. Типичные "быстрые диеты" также часто включают раздражающие продукты - кислые соки, специи, кофе. Если худеющий человек столкнулся с симптомами ГЭРБ, то "золотым" стандартом при таком состоянии гастроэнтерологи считают медикаментозное лечение с применением ингибиторов протонной помпы (ИПП), однако назначить их может только врач", - подчеркнул эксперт.

Абдулхаков убежден: "При избыточном весе, особенно при сопутствующих проблемах со здоровьем, практически единственный способ похудеть безопасно и эффективно - обратиться к врачу. Врач поможет составить рацион с учетом особенностей организма, нормализовать обмен веществ и контролировать поступление необходимых микроэлементов. Такой подход занимает больше времени, однако он позволит избежать развития хронических болезней и сохранить качество жизни. Кроме того, если вы заметили у себя частую изжогу, кислую отрыжку, боль или жжение в области желудка, - ни в коем случае не игнорируйте такие симптомы и обязательно обратитесь к гастроэнтерологу", - резюмирует эксперт.