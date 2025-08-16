Названа опасность отказа от продуктов с глютеном

Глютен - природный клейковинный комплекс, содержащийся в зерновых культурах. Именно он придает хлебу воздушность, а пасте - упругость.

"На протяжении тысячелетий человечество спокойно употребляло глютеносодержащие продукты без каких-либо последствий. Однако в XXI веке ситуация кардинально изменилась: теперь этот белок обвиняют во всех грехах: от проблем с пищеварением до хронической усталости. Реальность такова, что истинная непереносимость глютена (целиакия) встречается лишь у 1% населения. Это аутоиммунное заболевание, при котором употребление даже следовых количеств глютена вызывает тяжелое поражение кишечника. Еще около 6-10% людей могут испытывать нецелиакийную чувствительность к глютену - состояние, при котором белок вызывает дискомфорт без повреждения кишечника", - рассказал доктор.

По словам врача, переход на безглютеновую диету без медицинских показаний может нанести больше вреда, чем пользы.

"Исключая злаки, человек лишает себя важных источников витаминов группы B, железа, клетчатки и минеральных веществ. Более того, многие безглютеновые аналоги содержат повышенное количество сахара, жиров и искусственных добавок для улучшения вкусовых качеств. Исследования показывают, что у людей, необоснованно исключивших глютен, чаще развивается дефицит питательных веществ и даже увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил доктор.

Прежде чем отказаться от продуктов с содержанием глютена, стоит стоит задать себе простые вопросы: действительно ли у меня есть проблемы с переносимостью глютена, проходил ли я медицинское обследование и готов ли я к возможным последствиям исключения целой группы продуктов, говорит врач.