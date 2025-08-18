Об опасности шаурмы летом

Шаурма - один из самых популярных фастфудов, вне зависимости от времени года. Однако летом, в условиях жары, с этим блюдом стоит быть осторожнее, так как риск отравления возрастает. И возрастает он, по большей части, из-за соусов, предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина, передает Day.Az.

"Соусы - это идеальная питательная среда для бактерий. В них есть масло, яйца, молочные продукты - все, что обожает кишечная палочка и сальмонелла. Особенно, если: соус домашний; хранился без холодильника; неизвестно когда приготовлен", - предупредила Хайкина.

К тому же, по ее словам, опасность представляет не только время приготовления соуса, но и сами продукты, которые используются для его приготовления. Соус - это приправа, в которой можно спрятать испорченные и низкокачественные продукты. При этом человек, который будет есть такой соус, даже не заметит этого за слоем специй и других усилителей вкуса.

"Конечно, в любой соус можно положить испорченные продукты или не заметить его срок годности. Но есть соусы, которые наиболее опасны. Это домашний майонез и смешанные соусы. Именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. В них может быть сырое яйцо, а без холодильника - это бомба замедленного действия", - подчеркнула специалист.

К опасным соусам она также отнесла: чесночный соус - если на основе сливок или сметаны; сырные соусы; йогуртовые заправки; соусы с зеленью, если та не была промыта как следует.

"В жару все это быстро бродит, портится и вызывает диарею - особенно в сочетании с мясом и капустой, которые сами по себе тяжело перевариваются. Есть уличную еду - это всегда риск. А в жару особенно, и на это есть несколько причин. Из-за жары бактерии размножаются в 2-3 раза быстрее. Часто отсутствует контроль температуры в точках уличной еды. Люди чаще берут еду с собой, едят позже - и соус успевает испортиться. Ослабленный жарой желудок становится более чувствительным к токсинам", - предупредила нутрициолог.

Чтобы обезопасить от отравления шаурмой в жару, врач дала несколько рекомендаций. В частности, просить шаурму без соуса или с покупным кетчупом. Отдавать предпочтение "проверенным временем" заведениям, в которых есть витрины-холодильники или обычные холодильники, где хранятся соусы. И есть любимое блюдо сразу, а не заставлять его "томиться" в жару.

"Вся опасность не в самой шаурме, а в сочетании неправильных условий хранения и жирных соусов, и жары. Летом ешьте уличную еду осознанно: без соусов, с осторожностью - и лучше там, где видно кухню. Потому что летняя "шаурма-диарея" - это крайне частая проблема", - резюмировала Хайкина.