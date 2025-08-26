Диетолог предупредила об опасности употребления консервов

Диетолог Наталья Павлюк во вторник, 26 августа, рассказала о смертельной опасности употребления консервов из-за избытка жира и соли.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" эксперт отметила, что если консервы находятся в масле или томатном соусе, их лучше сочетать не с соленой, а с пресной пищей, чтобы сохранить баланс. Она подчеркнула, что избыток соли повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний - одной из основных причин смертности.

По ее словам, в консервах могут содержаться тяжелые металлы и микробы, которые также вредят организму. Специалист посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ГОСТу, и внимательно проверять состав и внешний вид товара.