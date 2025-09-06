Врач рассказала об опасности зеленого картофеля

Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

"Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2-5 мг [токсичного гликоалкалоида] соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление", - объяснила врач.

Эксперт обратила внимание на то, что кипячение и жарка не могут разрушить токсин полностью, поэтому опасность остается.

"Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, мочевыделительную системы. В больших количествах он может вызвать перебои дыхания, общую слабость, головокружение, головные боли", - сообщила Кулач.

Для минимизирования рисков врач рекомендует хранить картофель в темном, прохладном месте. Если картофель слегка позеленел, то необходимо срезать участки с кожурой и 1-2 см мякоти под ней.

Клубни, которые подверглись обширному позелененною можно использовать для посадки, но не в пищу.