Назван улучшающий здоровье сердца недорогой продукт

Диетолог Николь Кукко призвала ежедневно есть груши для улучшения здоровья сердца. Другие полезные свойства фрукта она назвала Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кукко, этот недорогой продукт, сезон созревания которого начнется в сентябре, способствует снижению уровня холестерина, помогает контролировать артериальное давление, а также является полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. "Проведенное в 2019 году исследование с участием 40 человек с метаболическим синдромом показало, что через 12 недель ежедневного употребления двух груш у них снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний", - заявила она.

Диетолог также отметила, что груши богаты витаминами С и К, которые улучшают работу иммунитета, ускоряют заживление ран, защищают от дефицита железа и снижают окислительный стресс. Кроме того, груши являются отличным источником клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. По словам Кукко, плоды особенно ценны, так как содержат оба вида пищевых волокон: растворимые и нерастворимые.