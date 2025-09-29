Врач развеяла миф о сладостях

Считается, что конфеты, пирожные и газировка неизбежно ведут к кариесу. Однако сама по себе сладкая пища не разрушает зубы. Об этом в разговоре с "Газетой.Ru" рассказала ведущий ортодонт EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова, передает Day.Az.

"Сахар не разрушает зубную эмаль напрямую. Опасность возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними. В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Эти кислоты и становятся причиной кариеса", - объяснила специалист.

По словам врача, особую угрозу представляют продукты с липкой текстурой: ириски, карамель, мармелад, зефир и шоколадные батончики. Такие сладости надолго задерживаются в полости рта, прилипают к эмали и в труднодоступных местах могут оставаться часами.

Не менее опасны сладкие газированные напитки. Врач отметила, что сочетание сахара и кислотной среды в лимонадах и энергетиках усиливает разрушение эмали. Если пить такие напитки регулярно и не заботиться о тщательной гигиене, риск развития кариеса возрастает в несколько раз.

При этом сладкое не является абсолютным злом, уверена ортодонт.

"Если зубы чистить правильно и регулярно, а также использовать дополнительные средства гигиены - зубную нить и ирригатор - сладости не нанесут значительного вреда. Вопрос не в самих продуктах, а в том, как долго они задерживаются в полости рта", - пояснила она.

Барагунова напомнила, что эффективная чистка зубов должна занимать не менее двух минут и выполняться дважды в день. Важно обращать внимание на технику и очищать не только передние поверхности зубов, но и боковые, межзубные промежутки и линию десен.

"При совпадении факторов - сладкая пища, недостаточная гигиена и редкие визиты к стоматологу - зубы неизбежно страдают. Но если соблюдать правила ухода, позволить себе любимый десерт вполне безопасно", - заключила врач.