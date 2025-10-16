Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

Гастроэнтеролог Хорди Серра Пуэйо заявил, что прием пищи перед компьютером может обернуться болезнями желудочно-кишечного тракта. О последствиях этой привычки он предупредил в беседе с изданием La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил Пуэйо, такая привычка приводит к функциональной диспепсии. "Она характеризуется дискомфортом, таким как боль или жжение в верхней части живота, раннее насыщение, чувство переполненности и вздутие после еды", - подчеркнул он.

Кроме того, из-за приема пищи перед компьютером нарушается кишечный барьер, отметил доктор. "Когда кишечный барьер становится более проницаемым, вещества, которые в норме не должны проходить через него, такие как остатки пищи или токсины, могут попасть в кровоток, активировав тем самым иммунную систему и вызвав воспаление", - отметил врач.