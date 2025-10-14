Иммунолог посоветовала доступные продукты для здоровья осенью

Иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Маккиочи посоветовала по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир. По ее словам, исследования доказали, что эти и другие ферментированные продукты обладают иммуностимулирующим эффектом, помогают подавить воспаление и поддерживают способность организма бороться с инфекциями.

Еще одна рекомендация врача - включить в меню различные источники витамина С: киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовую зелень. Люди, которые получают достаточное количество витамина С из пищи, на восемь процентов быстрее выздоравливают от простуды, отметила она.

Ракстон же призвала для укрепления иммунитета чаще употреблять богатую витамином D жирную рыбу. Причем подойдет не только дорогой лосось, но и более бюджетные макрель и сардины, а также яйца и молочные продукты.

Кроме того, по мнению диетолога, важным продуктом осеннего и зимнего меню является нежирное мясо. "Это просто миф, что постное красное мясо - нездоровая пища. На самом деле оно богато белком, витаминами группы В, железом и цинком, которые помогают поддерживать иммунную систему", - подчеркнула Ракстон.