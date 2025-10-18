Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Врач Давид Кальехо заявил, что употребление кока-колы без сахара может привести к проблемам со здоровьем.
Как передает Day.Az, его слова передает издание Deia.
Как отметил Кальехо, неприятная правда об этом напитке заключается в том, что, несмотря на отсутствие сахара, в нем содержатся подсластители, которые тоже негативно влияют на здоровье. Так, они изменяют состав микрофлоры кишечника в худшую сторону и повышают тягу к сладостям, пояснил доктор.
Раскрыл он и другие риски, связанные с употреблением кока-колы без сахара: она увеличивает риск болезней сердца и смертности от них. При этом специалист подчеркнул, что сахар все-таки считается более вредным для здоровья, чем подсластители.
