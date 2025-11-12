Какие аналоги мяса существуют и насколько они полезны
Пищевой технолог, специалист по производству Юлия Самойлова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что растительные аналоги мяса используются по всему миру.
- В некоторых странах с помощью растительного мяса компенсируют нехватку еды - например, во многих странах Европы производство натурального мяса сократилось из-за экономических проблем. Также в мире идет тренд на вегетарианство, и уже довольно давно. Предприимчивые компании зарабатывают на этом большие деньги, - рассказывает она.
По вкусу растительное мясо может практически не отличаться от натурального - из него в ресторанах делают котлеты, хот-доги, бургеры и так далее. Получается продукт из сои и бобовых. Среди потребителей популярен растительный фарш со вкусом курицы, говядины, свинины. Полноценные стейки пока не делают из-за невозможности воссоздания структуры мяса. Кстати, себестоимость производства аналогов ниже натурального мяса, но производители завышают цену, ориентируясь на современный тренд.
Азиатский деликатес
Один из популярных аналогов мяса, сделанный из соевых бобов, - тофу. Полезен за счет высокого содержания протеина, аминокислот. Однако из-за фитоэстрогенов может вызывать нарушение эндокринной системы.
Самая полезная замена
Сейтан - питательный продукт за счет большого количества минералов в составе. Изготавливается из пшеничного белка (глютена), который получают путем промывания пшеничного теста, чтобы удалить крахмал и оставить только белковую массу. Однако важно помнить, что сейтан сделан из глютена, что делает его непригодным для людей с чувствительностью к глютену.
Странный вкус
Темпе - еще один продукт, который производится из целых соевых бобов. Он богат белком, клетчаткой и пробиотиками. Но из-за специфического вкуса может подойти не всем и вызвать аллергию.
Соя в чистом виде
Соевые бобы в чистом виде тоже имеют свои плюсы. Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам и клетчатке соя помогает снижать уровень холестерина в крови, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Но они опасны для людей, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.
Натуральное
Врачи утверждают: никакие соевые "аналоги" не способны в полной мере восполнить потребность организма в животных белках. Тем более натуральное мясо зачастую даже стоит дешевле. Например, свинина.
Фруктовый вариант
Иногда мясо заменяют экзотическим тропическим фруктом под названием джекфрут. Плод может имитировать текстуру мяса, например свинины, в самых разных блюдах. Например, в "мясных" салатах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре