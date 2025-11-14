Популярный тропический фрукт оказался защитником здоровья сосудов

Ученые из Бразилии выяснили, что маракуйя (Passiflora tenuifila) может оказывать выраженное противовоспалительное действие и улучшать обмен холестерина у людей с лишним весом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты клинического исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие 16 добровольцев, которые в течение двух недель принимали порошок из маракуйи или контрольную смесь с таким же количеством клетчатки. После приема маракуйи у участников снизились уровни воспалительных маркеров IL-6 и sICAM-1, улучшились показатели функции сосудов и уровень "хорошего" холестерина.

Генетический анализ показал, что маракуйя активирует более 370 генов, связанных с липидным и углеводным обменом, включая ABCA1 - ключевой ген, регулирующий выведение лишнего холестерина из клеток. Ученые отмечают, что фрукт воздействует на сигнальные пути PPAR-α и NF-κB, которые контролируют воспаление и обмен веществ.

Авторы подчеркивают, что маракуйя может стать частью профилактики сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, таких как диабет и атеросклероз, благодаря своему богатому составу биоактивных веществ и мягкому воздействию на сосудистую систему.