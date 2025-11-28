Назван неожиданный продукт, способствующий набору веса

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили: соевое масло сильнее других жиров способствует набору веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Lipid Research (JLR).

В эксперименте обычные мыши, получавшие высокожировую диету на основе соевого масла, заметно прибавляли в весе. Но генетически модифицированные мыши - нет, хотя питались тем же.

Причина - в варианте белка HNF4α, который контролирует сотни генов, связанных с обменом жиров. У модифицированных мышей этот белок был немного изменен, что меняло реакцию организма на линолевую кислоту - основной компонент соевого масла.

"Это может быть первым шагом к пониманию того, почему одни люди легче толстеют на диете с высоким содержанием соевого масла, чем другие", - отметила автор исследования Соня Деол.

У людей оба варианта HNF4α существуют естественно, но альтернативная форма активируется лишь при стрессовых состояниях - хронических болезнях, алкоголизме, голодании. Это может объяснять индивидуальные различия в реакции на жиры.

Линолевая кислота распадается на молекулы оксилипины, которые связаны с воспалением и накоплением жира. У обычных мышей уровень оксилипинов был высок, у модифицированных - значительно ниже, и их печень оставалась здоровой, несмотря на жирную диету. Эти мыши также демонстрировали повышенную активность митохондрий - возможный фактор защиты от ожирения.

Однако интересно, что у модифицированных животных на низкожировой диете оксилипины тоже повышались - но ожирения не происходило. Это значит, что молекулы сами по себе не являются единственной причиной, и важна общая метаболическая среда.

Также у измененных мышей были снижены уровни двух семейств ферментов, которые превращают линолевую кислоту в оксилипины. Эти ферменты одинаковы у всех млекопитающих, включая людей, и их активность сильно варьируется в зависимости от генетики и рациона.

Ученые планируют изучить, вызывают ли аналогичные эффекты другие масла с высоким содержанием линолевой кислоты - кукурузное, подсолнечное, сафлоровое.