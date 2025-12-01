Врачи раскрыли пользу и риски ежедневного употребления сардин

Любите вы их или ненавидите, сардины активно обсуждаются в контексте здоровья сердца. Эти маленькие жирные рыбки - настоящая питательная бомба, насыщенная омега-3, витамином D и другими полезными веществами.

Добавление сардин в рацион может дать вашему организму сразу несколько преимуществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет VeryWell Health.

Сардины - один из самых богатых источников омега-3 и, возможно, обладают противовоспалительными свойствами. Одна банка сардин (около 100 грамм) содержит 1,6-1,8 грамм омега-3 жирных кислот, заявляет кардиолог-диетолог Мишель Раутенстайн из Entirely Nourished.

Обзор исследований показал, что повышенное потребление EPA и DHA - двух основных жирных кислот, содержащихся в сардинах, - связано с меньшим риском сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и образование бляшек в артериях.

Омега-3 приносят множество пользы для сердца, включая:

снижение уровня триглицеридов

уменьшение воспаления

улучшение функции сосудистого эндотелия

снижение риска аритмий

уменьшение агрегации тромбоцитов

снижение давления

снижение уровня ЛПНП, или "плохого" холестерина

"Помимо омега-3, сардины, которые едят вместе с костями, богаты кальцием и витамином D, а они помогают регулировать сердечный ритм и поддерживать прочность сосудов", - говорит Раутенстайн.

Кальций играет ключевую роль в работе мышц - включая сердечную, которая должна сокращаться максимально точно, чтобы эффективно перекачивать кровь. Витамин D может снижать воспаление и жесткость артерий - состояние, при котором сосуды теряют эластичность, повышая давление и увеличивая сердечно-сосудистые риски.

"Недостаток кальция приводит к тому, что организм начинает забирать его из костей, что может способствовать кальцификации сосудов", - поясняет эксперт. Это состояние вызывает накопление минеральных отложений в артериях и их постепенное затвердевание.

Другие работы связывают высокое потребление калия с более низким давлением и защитным эффектом при высокой солевой нагрузке.

Сардины содержат селен - мощный антиоксидант. Он помогает защитить сердце, нейтрализуя свободные радикалы, которые могут способствовать воспалению и накоплению бляшек в артериях.

Исследования показывают, что низкий уровень селена связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с низким потреблением минерала.

Не обязательно есть сардины каждый день. Одна банка уже обеспечивает больше 1,1 грамм омега-3 - минимальной дневной нормы.

"Чем больше - тем лучше, но исследования показывают: употребление сардин несколько раз в неделю дает выраженные преимущества", - отмечает кардиолог Шон Хеффрон из NYU Langone Health.

И не стоит бояться ртути. "Мелкие рыбы вроде сардин почти не накапливают тяжелые металлы, в отличие от крупных", - отмечает Хеффрон. Однако стоит учитывать два момента: