Назван осенний фрукт, полезный для сердца

Хурма содержит калий, магний и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказал "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, передает Day.Az.

"Хурма - ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу. Ее антиоксидантный и витаминный потенциал делает ее отличным выбором для профилактики дефицитных состояний и поддержания общего здоровья. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерного потребления, особенно в несозревшем виде. Рекомендованная порция для взрослого человека: 1-2 плода в день (в зависимости от размера), лучше в составе сбалансированного приема пищи - например, с творогом, орехами или в виде десерта после основного приема пищи", - объяснил врач.

Хурма содержит витамин А, С, группу В, калий, магний, кальций, а также большое количество клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина.

"В 100 г хурмы содержится до 160-180 мг калия. Этот минерал регулирует водно-солевой баланс, поддерживает нормальное функционирование сердца и мышц. Также в хурме содержатся магний, кальций, железо, марганец в умеренных количествах, но в легкоусвояемой форме. Кроме того, в фрукте много антиоксидантов - танины, катехины, антоцианы - особенно много их в вяжущих сортах хурмы. Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием. И все они важны в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы", - рассказал врач.