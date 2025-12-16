Названо самое опасное сочетание новогодних блюд

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие сочетания популярных новогодних блюд особенно опасны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их доктор назвал в беседе с изданием РИАМО.

"На новогоднем столе не существует одного "самого опасного" блюда. Проблема в их сочетании - особенно когда речь идет о жирной пище, майонезных салатах и алкоголе, да еще в позднее время и в больших количествах", - объяснил Белоусов.

По словам врача, сочетание жирной еды, майонеза и крепкого алкоголя может спровоцировать приступ острого панкреатита или желчной колики. При этом, как подчеркнул доктор, после десяти вечера оно особенно опасно, так как в это время снижается активность пищеварительных ферментов.