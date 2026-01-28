Как есть хлеб и не толстеть?

Замороженный хлеб помогает лучше контролировать аппетит и может способствовать снижению веса. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

По ее словам, такой продукт сложнее есть, так как его приходится дольше разжевывать, из-за чего чувство насыщения наступает быстрее.

- В это время вырабатывается большое количество слюны, в которой содержится амилаза - фермент, расщепляющий сахар в хлебе. За счет этого человек дольше чувствует сытость и быстрее худеет, - сказала специалист в разговоре с "ВМ".