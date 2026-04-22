Исследователи выяснили, какой продукт может уменьшить акне на 22%

Питание напрямую влияет на состояние кожи - и новые данные, полученные учеными из Женского университета Шримати Натибай Дамодар (SNDT Women's University) в Индии, это подтверждают.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, исследователи обнаружили, что регулярное употребление миндаля заметно снижает выраженность акне и улучшает защитные функции кожи.

Что показало исследование?

Работа, опубликованная в журнале Nutrients, проводилась с участием 74 человек с легкой и умеренной формой акне.

В течение 20 недель одна группа ежедневно съедала около 60 г миндаля, а другой предлагали прочие закуски с аналогичной калорийностью.

Оказалось, что благодаря миндалю произошло снижение высыпаний на 22,2%. В контрольной группе эффект был менее выраженный, около 9,8%, но объем воспалительных элементов все равно уменьшился. Дополнительно у участников, употреблявших орехи, улучшились показатели увлажненности кожи и выросло разнообразие микрофлоры.

Чем полезен миндаль?

Миндаль полезен для кожи благодаря уникальному сочетанию витаминов, жиров и антиоксидантов. Орехи снижают воспаление за счет витамина Е и полифенолов, подавляющих окислительный стресс, один из факторов развития акне.

Полезные жиры в составе поддерживают защитный барьер кожи, благодаря чему она лучше удерживает влагу и становится менее чувствительной.

Кроме того, миндаль косвенно снижает выраженность высыпаний, так как влияет на обменные процессы и воспалительные реакции в организме. А антиоксиданты в его составе защищают клетки от повреждений и замедляют процессы преждевременного старения.

Однако важно понимать, что миндаль - это лишь часть рациона. Он поддерживает здоровье кожи, но не заменяет полноценный уход или лечение кожных заболеваний.

Как понять, что орехи испортились?

Орехи не хранятся вечно из-за высокого содержания жиров. Доцент кафедры пищевой безопасности РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко объяснила "Едим Дома", что главный риск - окисление масел и заражение продукта микроорганизмами при хранении.

Испорченные орехи распознать легко: у них прогорклый запах и горький вкус, на поверхности появляются плесень, пятна, структура размягчается или, наоборот, становится нетипично твердой.

Для снижения рисков орехи нужно хранить в сухом темном месте, а очищенные - в холодильнике или морозилке.