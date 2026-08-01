https://news.day.az/gurmaniya/1850073.html Кому стоит отказаться от суши и роллов Суши - это вкусно, но у них есть несколько слабых мест: сырая рыба, нарушение хранения, избыток соли и риск пищевых инфекций. Если выбирать блюдо не вслепую, а с пониманием состава и условий приготовления, опасность можно заметно снизить, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Кому стоит отказаться от суши и роллов

Гурмания, 1 августа 2026 15:11 (UTC +04:00) 1 174
Кому стоит отказаться от суши и роллов

Суши - это вкусно, но у них есть несколько слабых мест: сырая рыба, нарушение хранения, избыток соли и риск пищевых инфекций. Если выбирать блюдо не вслепую, а с пониманием состава и условий приготовления, опасность можно заметно снизить, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов, передает Day.Az.

18 июня отмечается Международный день суши. Гастрономический праздник не имеет официального статуса, но популярен среди поклонников японской кухни во многих странах.

"Основная проблема суши и роллов - сырой или плохо обработанный продукт. В рыбе и морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, а при нарушении холодовой цепи быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевое отравление. Особенно это касается блюд, которые долго стоят без холодильника или были приготовлены заранее и хранились неправильно", - объяснил врач.

По его словам, еще один риск - соль. Соевый соус часто кажется "безобидным", но на деле он быстро повышает солевую нагрузку. Есть много суши с большим количеством соуса нежелательно при гипертонии, болезнях почек, отеках и склонности к задержке жидкости.

Кому суши лучше не есть

Сырая рыба - не лучший выбор для беременных, маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, у кого есть хронические болезни желудка, печени, поджелудочной железы или кишечника. В этих группах риск отравления и тяжелого течения инфекции выше, а последствия могут быть неприятнее, чем у здорового взрослого человека.

Осторожность нужна и тем, у кого есть аллергия на рыбу, морепродукты, кунжут, сою или водоросли. Иногда реакция начинается не сразу, а через несколько часов, и человек не связывает ее именно с суши.

Когда суши лучше не есть

Не стоит заказывать суши в жару, если есть сомнения в качестве доставки или если блюдо долго ехало без охлаждения. Плохо хранящиеся роллы - одна из самых частых причин проблем: рис и рыба портятся быстро, а вкус может не выдавать опасность сразу.

Лучше отказаться от суши, если они выглядят подсохшими или, наоборот, слишком влажными, имеют резкий "рыбный" запах, были сделаны давно, хранились вне холодильника, выглядят неаккуратно, с заветренным рисом или мутной рыбой.

Как выбирать

Безопаснее брать суши там, где большой оборот и видно, что блюда готовят часто и свежими партиями. Хороший признак - понятное меню, прозрачный состав и нормальные условия хранения. Если доставка, то только из проверенного места и с соблюдением времени.

При выборе лучше ориентироваться на более простые варианты: с термически обработанной рыбой, с запеченными ингредиентами, с овощами, авокадо, огурцом, без большого количества майонеза, сыра и сладких соусов. Чем короче и понятнее состав, тем обычно безопаснее и легче для желудка.

На что еще обратить внимание

Суши - не самая легкая еда по калориям, особенно если в них много сыра, майонеза и жареных добавок. Поэтому даже "безопасные" роллы могут быть тяжелыми для фигуры и желудка, если есть их часто и большими порциями.

"Если после суши появились тошнота, рвота, боль в животе, температура, понос или слабость, это уже не просто "неудачный ужин". В такой ситуации лучше не тянуть, потому что пищевое отравление и кишечная инфекция требуют внимания", - предупредил гастроэнтеролог.

Суши можно есть, если выбирать свежие блюда, проверенное место и не злоупотреблять сырой рыбой. Самые безопасные варианты - простые роллы, термически обработанные начинки и разумная порция без лишнего соуса, заключил Белоусов.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#СУШИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 16:33 (UTC+04), Общество 76
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 16:32 (UTC+04), Культура 83
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 16:28 (UTC+04), Политика 210
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 16:25 (UTC+04), Общество 306
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 16:19 (UTC+04), Экономика 240
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 235
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 264
Частичный блэкаут в европейском городе 16:09 (UTC+04), В мире 253
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 296
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 16:03 (UTC+04), Экономика 307
АФФА присудила технические поражения восьми командам 16:00 (UTC+04), Спорт 301
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 15:52 (UTC+04), Политика 336
В Азербайджане изменится система финансирования школ 15:47 (UTC+04), Общество 340
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:40 (UTC+04), Общество 399
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 412
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 15:30 (UTC+04), Экономика 424
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 398
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 15:24 (UTC+04), Общество 418
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 15:20 (UTC+04), В мире 426
Хорошая новость в связи с пенсиями 15:12 (UTC+04), Общество 505
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 15:10 (UTC+04), Экономика 435
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 15:05 (UTC+04), Экономика 915
Sağlamlıq mərkəzinin rəhbərindən 30 min tələb edən qaziyə cəza verildi 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 436
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 14:59 (UTC+04), Культура 396
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 14:56 (UTC+04), Спорт 396
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 14:53 (UTC+04), Политика 459
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 14:49 (UTC+04), Экономика 459
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 14:40 (UTC+04), В мире 2 608
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 3 591
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 14:30 (UTC+04), В мире 487
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 4 423
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 14:16 (UTC+04), В мире 933
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 14:09 (UTC+04), Спорт 443
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 14:05 (UTC+04), Общество 489
Палестина поблагодарила Азербайджан 14:00 (UTC+04), Политика 584
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 13:58 (UTC+04), Общество 479
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 13:51 (UTC+04), Общество 762
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 2 787
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 13:43 (UTC+04), Общество 422
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 13:35 (UTC+04), Автоновости 446
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 13:34 (UTC+04), Общество 548
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 13:26 (UTC+04), Общество 474
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 13:14 (UTC+04), Культура 510
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 13:07 (UTC+04), Общество 469
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 5 049
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 571
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 12:51 (UTC+04), Общество 437
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 10 201
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 12:38 (UTC+04), Спорт 455
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 12:30 (UTC+04), Общество 546
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 12:26 (UTC+04), В мире 634
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 12:22 (UTC+04), Экономика 591
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 12:18 (UTC+04), Общество 527
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 12:12 (UTC+04), Экономика 591
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 12:08 (UTC+04), Политика 618
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 12:00 (UTC+04), Экономика 600
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 11:57 (UTC+04), Общество 550
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 11:54 (UTC+04), Общество 510
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 11:50 (UTC+04), В мире 723
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 514
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 11:32 (UTC+04), Общество 660
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 11:28 (UTC+04), Общество 624
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 11:26 (UTC+04), Политика 639
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 11:23 (UTC+04), Общество 564
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 11:17 (UTC+04), Общество 540
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 11:14 (UTC+04), Политика 671
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 11:15 (UTC+04), Общество 503
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 11:10 (UTC+04), Общество 584
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 11:07 (UTC+04), Общество 634
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 700
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 11:06 (UTC+04), Политика 670
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 11:04 (UTC+04), Общество 584
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 11:01 (UTC+04), Экономика 659
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 641
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 10:56 (UTC+04), Политика 653
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 622
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 10:43 (UTC+04), Общество 533
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 10:39 (UTC+04), В мире 679
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 10:37 (UTC+04), В мире 682
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 10:33 (UTC+04), Политика 13 042
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 10:24 (UTC+04), Общество 559
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 10:20 (UTC+04), Политика 705
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 760
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 10:14 (UTC+04), Экономика 708
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 10:09 (UTC+04), Спорт 517
Азербайджанская нефть подорожала 10:05 (UTC+04), Экономика 725
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 10:01 (UTC+04), Экономика 758
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 09:50 (UTC+04), Экономика 1 268
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 09:40 (UTC+04), Общество 588
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 09:35 (UTC+04), Автоновости 567
Золото и серебро подешевели 09:31 (UTC+04), Экономика 770
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 09:27 (UTC+04), Это интересно 554
Биткоин упал в цене 09:22 (UTC+04), Экономика 754
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 09:16 (UTC+04), Спорт 566
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 08:58 (UTC+04), Автоновости 555
В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 804
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 735
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 558
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 829
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 725
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 767
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 687
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 913
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 743
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 676
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 084
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 098
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 706
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 699
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 329
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 825
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 6 863
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 721
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 888
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 883
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 975
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 301
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 833
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 714
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 375
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 897
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 263
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 401
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 293
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 168
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 283
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 680
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 315
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 721
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 811
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 704
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 318
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 847
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 267
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 748
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 242
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 799
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 286
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 192
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 368
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 661
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 258
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 383
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 271
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 684
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 326
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 620
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 651
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 618
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 294
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 017
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 659
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 315
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 400
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 308
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 637
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 648
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 277
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 268
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 408
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 792
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 8 312
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 661
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 258
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 720
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 688
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 324
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 348
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 542
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 311
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 10 302
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 724
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 1 284
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 373
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 933
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 900
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 1 345
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 1 395
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 5 ноября 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 602
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 5 ноября 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 665
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 5 ноября 15:09 (UTC+04), Политика 1 450
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 5 ноября 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 350
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 5 ноября 15:00 (UTC+04), Автоновости 694
Мирзоян надеется побывать в Баку 5 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 1 555
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 5 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 414
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 5 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 342
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 5 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 9 253
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 5 ноября 14:45 (UTC+04), Спорт 713
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 5 ноября 14:42 (UTC+04), Спорт 743
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 5 ноября 14:37 (UTC+04), Общество 802
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 5 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 1 394
TikTok-блогера оштрафовали 5 ноября 14:32 (UTC+04), Общество 677
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 5 ноября 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 449
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:26 (UTC+04), Общество 1 120
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 5 ноября 14:22 (UTC+04), Общество 642
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 5 ноября 14:20 (UTC+04), Экономика 1 338
Еще новости