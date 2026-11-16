Названо лучшее время суток для употребления фруктов

Диетолог Эрин Палински-Уэйд назвала лучшее, на ее взгляд, время суток для употребления в пищу фруктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его специалистка раскрыла в беседе с Eating Well.

Палински-Уэйд посоветовала есть фрукты утром. "Организм, как правило, лучше усваивает углеводы в начале дня, когда чувствительность к инсулину выше", - отметила она и добавила, что особенно это важно для людей с диабетом. Диетолог объяснила эту особенность внутренними часами организма, которые регулируют гормональный фон и метаболические процессы, связанные с пищеварением и контролем уровня глюкозы.

Специалистка отметила, что в некоторой степени углеводы лучше усваиваются утром еще и потому, что в это время дня человек физически активен. Как уточнила Палински-Уэйд, это происходит благодаря тому, что при движении мышцы забирают глюкозу из крови и помогают организму перерабатывать углеводы.

Чтобы улучшить усвоение углеводов из фруктов в любое время суток, Палински-Уэйд рекомендовала употреблять их в пищу с белками, полезными жирами и дополнительной клетчаткой: например, сочетать кусочки яблока с арахисовым маслом, а ягоды - с простым греческим йогуртом и измельченными орехами.