Эксперты призвали отказаться от хранения трех видов продуктов в пластиковых контейнерах

Диетолог Тоби Амидор и эксперт по вопросам питания и здоровья Элизабет Шоу призвали отказаться от хранения в пластиковых контейнерах некоторых видов продуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, свои советы они дали в беседе с изданием Simply Recipes.

Амидор посоветовала не хранить в пластиковых контейнерах кислую пищу например, томатный соус и заправки. Продукты с высоким содержанием жира, к примеру, сливочное масло, также не стоит хранить в них, поскольку жиры могут ускорить разложение пластика и спровоцировать попадание химических веществ в пищу.

Также диетолог рекомендовал не класть в пластиковые контейнеры лук и чеснок. Они не только быстрее портятся без надлежащей циркуляции воздуха, но и оставляют после себя в упаковке неприятные запахи, которые могут передаваться другим продуктам.

Шоу, в свою очередь, посоветовала не хранить в пластиковых контейнерах горячие продукты, поскольку при нагревании пластика его структура разрушается, что приводит к проникновению химических веществ в пищу. Эксперт также предложила использовать пластиковую тару только для сухих продуктов, например, круп, муки и овсяных хлопьев.