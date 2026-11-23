Диетолог и автор книги "Как не есть ультраобработанную пищу" Никола Ладлам-Рейн назвала хлеб из супермаркета, который считает лучшим для здоровья ЖКТ. Свое мнение она выразила в разговоре с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ладлам-Рейн посоветовала отдавать предпочтение хлебу на закваске, а не батону или хлебу для сэндвичей. Она объяснила, что он полезнее для здоровья, так как поднимается за счет естественной, живой смеси диких дрожжей и полезных бактерий, а не за счет покупных дрожжей.

Диетолог добавила, что в ломтике такого хлеба содержится до пяти граммов клетчатки, что составляет 17 процентов от рекомендуемой суточной нормы для взрослых. "Наличие в рационе различных источников клетчатки полезно, потому что разные волокна по-разному положительно влияют на функцию кишечника и состав микробиома", - уточнила Ладлам-Рейн.

Специалистка добавила, что то, какой хлеб человек выбирает, сильно влияет на риск развития рака кишечника. По ее словам, исследование 2025 года показало, что у людей, которые употребляли больше продуктов, провоцирующих воспалительные процессы, таких как белый хлеб, риск смерти от рака толстой кишки был почти на 90 процентов выше.