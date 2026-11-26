Овощи, богатые витамином C, позволяют укрепить иммунитет человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Health.

Авторы материала уточнили, что к таким овощам относится болгарский перец. При этом красные, оранжевые и желтые овощи содержат в себе больше витамина C, чем в зеленом варианте. Также этим элементом богаты брюссельская капуста, брокколи и красная капуста.

Помимо этого, высоким содержанием витамина C отличаются листовая горчица, капуста кале, красная картошка и листовая кормовая капуста. Эти овощи можно добавлять в омлет, салаты, смузи, супы или рагу, отметил портал.