https://news.day.az/gurmaniya/1876987.html Названы восемь овощей для укрепления иммунитета Овощи, богатые витамином C, позволяют укрепить иммунитет человека. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Health. Авторы материала уточнили, что к таким овощам относится болгарский перец. При этом красные, оранжевые и желтые овощи содержат в себе больше витамина C, чем в зеленом варианте.
Названы восемь овощей для укрепления иммунитета
Овощи, богатые витамином C, позволяют укрепить иммунитет человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Health.
Авторы материала уточнили, что к таким овощам относится болгарский перец. При этом красные, оранжевые и желтые овощи содержат в себе больше витамина C, чем в зеленом варианте. Также этим элементом богаты брюссельская капуста, брокколи и красная капуста.
Помимо этого, высоким содержанием витамина C отличаются листовая горчица, капуста кале, красная картошка и листовая кормовая капуста. Эти овощи можно добавлять в омлет, салаты, смузи, супы или рагу, отметил портал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре