Осенью на прилавках все еще лежат свежие овощи, но цены на некоторые из них уже кусаются. А в морозильниках супермаркетов - брокколи, цветная капуста, фасоль и овощные смеси. Многие проходят мимо, потому что считают, что после заморозки от витаминов мало что остается. Но некоторые замороженные овощи даже полезнее свежих.

Как передает Day.Az, об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам эксперта, если овощи заморозили сразу после сбора, они сохраняют в себе много полезных веществ, а свежие овощи теряют витамины, пока едут до магазина и лежат в холодильнике.

"Было исследование, где сравнивали свежие, замороженные и хранившиеся в холодильнике овощи, и существенной разницы по содержанию витаминов не обнаружили. Замороженные даже были полезнее тех, что несколько дней пролежали в холодильнике. Так что не нужно думать, что замороженные овощи - это какой-то второй сорт", - рассказала Редина.

Но не все овощи одинаково переносят заморозку и хранение. Диетолог уточнила, что часть витамина С может теряться при предварительной обработке и приготовлении, но клетчатка и многие минералы сохраняются хорошо. Все зависит от продукта, срока хранения и способа приготовления.

Редина отметила, что овощи должны быть в рационе всегда, как свежие, так и замороженные.

"Зимой и в межсезонье замороженные брокколи, шпинат, зеленый горошек, стручковая фасоль и цветная капуста очень помогают. Их не нужно чистить и подготавливать, можно быстро добавить в суп, гарнир, омлет. Если есть свежие и спелые овощи - супер. Помидоры, огурцы, редис, зелень не заменить замороженными", - поделилась эксперт.

При покупке важно смотреть на состав - там должны быть только овощи. Если в пакете уже есть соус, сыр, сливки или приправы, это продукт с дополнительными калориями, солью и жиром.

Главное - не варить овощи слишком долго в большой кастрюле воды, потому что часть водорастворимых витаминов переходит в отвар. Лучше готовить их на пару, тушить или использовать духовку или аэрогриль.

"Важно не переваривать овощи до состояния каши, не размораживать долго пакет при комнатной температуре и тем более повторно замораживать уже оттаявшие овощи", - добавила диетолог.

Свежие хороши, когда они действительно свежие, а замороженные выручают, когда сезон закончился или времени на готовку мало.