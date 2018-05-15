В Snapchat появилась реклама, которую нельзя пропустить

В Snapchat появились 6-секундные рекламные видео, которые нельзя пропустить. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Ранее компания была против такого вида рекламы.

В первых объявлениях рекламируют фильмы, Samsung Galaxy S9 и напиток Snapple. Реклама появляется только в разделе "Шоу", которые создают партнеры Snapchat. Пока что неизвестно, планирует ли компания показывать подобную рекламу в других областях приложения.

Как отмечает 9to5Mac, с помощью нового формата Snapchat надеется привлечь больше брендов. Однако одна из проблем заключается в том, что в объявление нельзя добавить ссылку на сайт или более длинную историю. Это просто 6-секундные видео, которые нельзя пропустить, поэтому это может создать проблемы с отслеживанием эффективности рекламной кампании.

Впервые реклама в Snapchat появилась в 2014 году, и тогда компания была категорически против того, чтобы пользователи не смогли пропустить объявления. Но эта бизнес-модель оказалась неудачной.

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