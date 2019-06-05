Корпорация Samsung Electronics снижает объемы производства на своем единственном в Китае заводе по сборке смартфонов, проводя массовые увольнения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сокращения коснулись сотрудников завода компании по сборке смартфонов в городе Хойчжоу китайской провинции Гуандун.

"В рамках реорганизации управления китайского подразделения корпорации принято решение о сокращении сотрудников на оставшемся заводе, - пояснил представитель Samsung Electronics. - Мы уже фиксируем данные о падении производственных мощностей. Окончательные масштабы увольнений пока не ясны". Как отметили в компании, причиной кадровых изменений стало снижение объемов продаж мобильных устройств за последние годы.

Завод в Хойчжоу был открыт в 1992 и начал выпускать смартфоны в 2006. К 2017 году на фабрике работало более 6 тыс. человек.

Samsung Electronics приступил к снижению производства телефонов в Китае в 2018 году, закрыв свой завод в Тянцзине. По мнению газеты, решение о сокращении рабочей силы и заводов компании в КНР связано с планами корпорации расширить свое присутствие в Индии. В августе прошлого года Samsung Electronics объявила о запуске производства мобильных телефонов в индийском городе Ноида.

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