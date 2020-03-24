Apple внезапно подняла цены

Apple подняла цены на свои товары в ряде регионов, включая Европу, Северную Америку и Азию. На повышение цен обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно наблюдениям журналистов, в основном подорожали топовые комплекты компьютеров. К ним относятся улучшенные версии MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Стоимость девайсов увеличилась примерно на 10 процентов. Увеличение цен заметили на сайтах Apple в Канаде, Австралии и некоторых стран Европы и Азии.

В частности, апгрейд 16-дюймового MacBook Pro с восьмиядерным процессором частотой 2300 мегагерц обойдется в 200 фунтов, тогда как раньше такой переход стоил 180 фунтов. С 360 до 400 фунтов увеличилась стоимость увеличения оперативной памяти с 16 до 32 гигабайт при покупке аналогичного ноутбука. В среднем стоимость апгрейда компьютера в магазине Apple увеличилась примерно на 100 фунтов.

Журналисты обратили внимание, что стоимость базовых версий продуктов Apple не изменилась. Точная причина роста цен неизвестна, издание предполагает, что удорожание девайсов может быть связано с колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах Apple в Китае.

При этом компания отменила ограничение на покупку девайсов во многих регионах, ранее введенное для того, чтобы избежать дефицита товаров. Лимит на покупку продолжает действовать в Китае и некоторых странах Азии.