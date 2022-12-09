Блогер показал великолепный римейк первой миссии GTA: Vice City

Графический дизайнер TeaserPlay, известный своими концепт-трейлерами, показал, как могло бы выглядеть начало первой миссии культового боевика в открытом мире Grand Theft Auto: Vice City на движке Unreal Engine 5

Напомним, воссозданный TeaserPlay сегмент "В начале..." (название задания) начинается с того, как главный герой GTA: Vice City Томми Версетти вместе с Гарри и Ли прибывает в Вайс-Сити, где их в аэропорту встречает адвокат Кен Розенберг.

Вместе герои едут на сделку с братьями Вэнс в доках Вайс-Сити, но в ходе обмена товарами неизвестные открывают стрельбу: из участников процесса передачи спасается лишь Томми, который запрыгивает в машину к Кену и уезжает.

По словам TeaserPlay, в попытке представить ремейк Grand Theft Auto: Vice City команда задействовала все мощности, возможности и технологии Unreal Engine 5, включая Lumen, Nanite и трассировку лучей.

Отдельно TeaserPlay отметил, что для создания в ролике с переосмыслением Grand Theft Auto: Vice City атмосферы фильмов 80-х были использованы хроматическая аберрация и анаморфированный формат съёмки.

Зрители оценили работу TeaserPlay по достоинству, отметив высокое качество изображения. Пользователь Umer Farooq даже считает, что разработчики GTA не должны упускать такой талант: "Rockstar обязана нанять создавшего это".

GTA: Vice City дебютировала в 2002 году на PS2, а позже появилась на PC, Xbox, iOS и Android. На современных платформах игра получила вторую жизнь благодаря сборнику GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, разочаровавшему своим исполнением.