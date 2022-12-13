Глава Apple поблагодарил Sony

Глава Apple Тим Кук выразил благодарность компании Sony за многолетнее партнерство в рамках разработки камер для iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на сообщение Кука в Twitter, передает Day.Az.

"Мы сотрудничаем с Sony уже более 10 лет и создаем лучшие в мире сенсоры для камер iPhone. Спасибо команде Sony за то, что сегодня показали мне ультрасовременный объект в Кумамото", - написал Тим Кук.

К своему посту глава Apple прикрепил фото, на котором инженеры японского исследовательского центра показывают ему две разные модели iPhone. Кук внимательно смотрит на устройства, уперев руки в бока.

MacRumors отмечает, что Apple обычно не раскрывает названия производителей аппаратных компонентов, которые используются в iPhone. Однако, несмотря на это, публике давно было известно об использовании камер Sony в iPhone. Apple использует сенсоры японской компании как минимум со времен iPhone 6.

По данным MacRumors, компоненты Sony продолжат использоваться и в еще не анонсированном iPhone 15. Новая основная камера для этого смартфона будет настроена таким образом, что позволит создавать хорошие портретные снимки даже при контровом свете.

Кроме того, ожидается, что в iPhone 15 Pro компания Apple впервые применит перископический телеобъектив с 10-кратным зумом. Этот и сверхширокоугольный модуль, скорее всего, для Apple тоже разработает Sony.