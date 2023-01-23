Apple будет собирать до четверти своих устройств в Индии

Компания Apple планирует собирать до четверти всех своих гаджетов на фабриках Индии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова индийского министра торговли Пиюша Гояла, передает Day.Az.

"Apple... уже производит около 5-7% своей продукции в Индии. Если я не ошибаюсь, они планируют довести до 25% своего производства", - заявил Гоял. Он не уточнил, когда именно американская корпорация намерена достичь этой цели. В пресс-службе Apple не предоставили комментарий по этому вопросу.

В августе прошлого года стало известно, что Apple планирует начать производство новой линейки смартфонов iPhone 14 в Индии - ранее эти гаджеты собирались исключительно на заводах Китая. Таким образом корпорация была намерена сократить разрыв между производственными мощностями в обеих странах в связи с осложнением отношений между правительствами США и КНР. В сентябре производство iPhone 14 было запущено на заводе Foxconn в Сриперумбудуре около города Ченнаи.