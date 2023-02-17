Гендиректор YouTube объявила о своей отставке

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе со своей должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Tech Crunch.

В своем письме, адресованном сотрудникам, Воджицки заявила, что намерена начать новую главу и посвятить ее семье, здоровью и личным проектам, которыми она увлечена.

Место Воджицки и должность старшего вице-президента займет Нил Мохан, нынешний директор по продукту. В дальнейшем Воджицки будет консультантом Google и Alphabet.

"Я планирую поддержать Нила и помочь с переходом, который будет включать продолжение работы с некоторыми командами YouTube, обучение членов команды и встречи с создателями", - заявила она.

Именно Воджицки, увидев успех YouTube, предложила Google приобрести видеохостинг в 2006 году. С тех пор она работала в этом проекте, а с 2014 года занимала должность генерального директора.