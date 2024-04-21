Названы лучшие приложения для нового устройства Apple

Редакция издания MacRumors провела с гарнитурой дополненной реальности Apple Vision Pro ровно неделю и решила составить топ-10 приложений, которые лучше всего демонстрируют возможности устройства. Для этого журналисты изучили около 600 программ в App Store, которые были доступны для Vision Pro на момент релиза гаджета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Spatial Cam - с помощью этого приложения можно просматривать изображение с камеры iPhone на своем Vision Pro в режиме реального. Spatial Cam позволят использовать iPhone в качестве видеоняни для наблюдения за детьми или животными.

Juno for YouTube - это альтернативный клиент YouTube для VisionOS. Программа пригодится многим пользователям гарнитуры, поскольку официально приложения YouTube для нее не существует. Juno for YouTube предлагает лучший интерфейс Vision Pro, чем веб-версия видеохостинга в Safari.

Crouton - приложение для сохранения рецептов блюд в удобном для использования на Vision Pro формате. Crouton можно использовать в качестве сервиса-ассистента во время готовки.

Blackbox - это игра-головоломка, в которой вы манипулируете сферами, пузырями и другими объектами, изучая различные визуальные эффекты и звуки в Vision Pro. Игра отлично демонстрирует многие развлекательные возможности гарнитуры.

Spatial Symphony - это казуальный музыкальный редактор для Vision Pro. C его помощью пользователь может создавать звуки, перемещая руки, чтобы регулировать высоту, громкость и многое другое.

NowPlaying - программа для прослушивания музыки из Apple Music с захватывающими визуальными эффектами. Также приложение предоставляет обложки альбомов, тексты песен и факты о том, что вы слушаете.

SynthRiders - это ритм-игра, идея которой состоит в том, чтобы сопоставлять цвет ваших рук с летящими к вам шариками, не отставая от ритма. Похожа на Beat Sabre и другие подобные игры.

FloatNotes - это бесплатное приложение, которое позволяет размещать небольшие стикеры в любом месте вашего рабочего пространства.

Shortcut Buttons - c помощью этого приложения можно создавать кнопки быстрого доступа, которые можно разместить где угодно и запускать одним касанием.

PGA Tour Vision - приложение, в котором любители гольфа могут увидеть модели избранных лунок на PGA Tour. Модели можно вращать и подробно изучать. Также есть таблица лидеров, видео для просмотра игр, отслеживание кадров и многое другое.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!