Известно, что рак начинает развиваться из-за неконтролируемого размножения определенных клеток в организме. Эти раковые клетки могут разрушать окружающие их здоровые ткани, включая жизненно важные органы. Под лейкемией подразумевают клональное злокачественное заболевание кроветворной системы, которое может прогрессировать быстро и агрессивно.

Признаки заболевания, обычно, начинают развиваться очень медленно прежде, чем приобретут тяжелую форму. Самым ранним симптомом болезни становятся кровоточащие десны, предупреждают онкологи.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Несмотря на то, что чаще всего кровоточивость десен также может быть вызвана плохой гигиеной полости рта, иногда это является сигналом для тщательного медицинского обследования.

"Гигиена полости рта очень важна", - рассказала дантист Анна Миддлтон. "Если ко мне приходит пациент с проблемой кровотечения из десен, но я вижу, что его зубы в хорошем состоянии, для меня это показатель того, что в его организме что-то идет не так", - добавила она.

Кровотечение десен может быть вызвано рядом заболеваний, но у детей это может быть признаком лейкоза, особенно, если у ребенка оно наблюдается постоянно, пояснила специалист.

Помимо этого, заболевание десен может быть признаком диабета, однако для постановки точного диагноза все равно необходимо сдать кровь на анализ.

Другими самыми распространенными симптомами этого вида рака является бледность кожи, необычные кровотечения, возникающие сами по себе небольшие синяки, боль в костях, повышенная потливость ночью и рецидивирующие инфекции.