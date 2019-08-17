Приходя в продуктовый магазин, мы нередко проходим мимо экзотических фруктов, опасаясь купить незрелый плод. Однако, если у вас есть проблемы с печенью, порой следует потратить время и отыскать хотя бы сочное манго, ведь именно оно может улучшить состояние печени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Благодаря тому, что фрукт содержит множество различных антиоксидантов, ему удается нормализовать работу этого жизненно важного органа.

Помимо прочего не стоит забывать и о том, что манго - источник каротиноидов и бета-каротина. Эти вещества, попадая в организм, преобразуются в витамин А. Кроме того, манго богат витамином С, который, как известно, отлично укрепляет иммунную систему.

Но и это еще не все целебные свойства экзотического фрукта. Немногие знают, что манго содержит много клетчатки, которая необходима организму для хорошего пищеварения. В одном фрукте сконцентрировано 20% от суточной нормы клетчатки. Помимо этого фрукт помогает восполнить недостаток калия, а ведь именно он отвечает за полноценную работу кишечника.

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