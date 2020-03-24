6 вещей, которые произойдут с вами, если вы откажетесь от сладкого

Отказ от сахара - это важная победа над собой и серьезный шаг к здоровью. Если вы примете это решение, то вас, возможно, ждет целый аттракцион состояний от неистового желания пирожного до просветления и торжества над зависимостью. Кроме того, вас всюду будет преследовать сахар. Им окажутся напичканы йогурты, фастфуд, колбасы, овощные и фруктовые консервы, сухие завтраки, мюсли, крекеры, сухари и другая снедь. Но результат стоит усилий и ограничений! INMYROOM FOOD собрал приятные последствия отказа от сахара, передает Day.Az.

У вас улучшится сон

Человек, который потребляет слишком много сахара, может страдать от бессонницы и других расстройств сна из-за колебаний уровня глюкозы в крови. Отказ от сахара - это отличный способ не только пополнить запасы энергии, но и быстро заснуть и спокойно спать до утра.

Пользу для сна при отказе от сахара на себе также проверил американский писатель Майкл Гротхаус: "На шестой-седьмой день я стал засыпать через десять минут после того, как ложился. А прежде мне требовалось полчаса. Я также начал просыпаться раньше и более естественно, и вылезти из кровати утром было проще".

Вы станете продуктивнее

Сахар нарушает когнитивную функцию и замедляет обмен веществ, что приводит к ухудшению мозговой активности. Майкл Гротхаус своим примером это подтверждает:

"На восьмой или девятый день я испытал большую сосредоточенность и ясность, чем когда-либо в жизни. Я стал работать продуктивнее: внимательнее слушал людей во время интервью, точнее улавливал их слова и мог быстро реагировать на их ответы новыми вопросами и идеями. С такой скоростью я никогда еще не работал. Когда я читал книгу или статью, я впитывал больше подробностей и информации. Я почувствовал себя умнее".

Улучшится состояние кожи

В случае отказа от сахара состояние вашей кожи улучшится. За отеки, сухость, тусклый цвет лица и темные круги под глазами мы во многом обязаны сахару. Сладости крадут нашу молодость и красоту. Отказавшись от сахара, вы наверняка заметите, что ваша кожа стала чистой и гладкой, а лицо - более отдохнувшим, здоровым и сияющим.

Пропадет зависимость от еды

Как доказывает личный опыт испытуемых, первое время сладкоежки здорово мучаются: их мозг громко и настырно требует приторного вкуса. Но после нескольких критических дней происходит привыкание, и зависимость от еды проходит. Вы больше не будете заедать стресс или переедать от скуки, научитесь относиться к приему пищи как к получению энергии.

Строить фигуру мечты станет легче

Когда организм потребляет сахар, увеличивается производство инсулина. Он, в свою очередь, не дает организму использовать жир в качестве топлива, в то время как преобразование сахара в жир и увеличение веса являются результатом всего процесса.

Исключив сахар из своего рациона, вы не только наладите все процессы в организме, связанные с инсулином, но также избавитесь от избытка калорий, а значит, и лишних килограммов.

Пройдут перепады настроения

Когда вы замените сахаросодержащие продукты на полезные жиры, ваше настроение перестанет впадать в крайности и скакать от ложной эйфории к подавленному состоянию. Оно наконец станет ровным, а днем вы будете чувствовать себя значительно бодрее.