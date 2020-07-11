Овощи защищают от диабета. Такие результаты показали два исследования, опубликованные в журнале The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

В ходе первого из исследований большая международная группа ученых проанализировала, как связаны между собой уровни витамина С и каротиноидов (пигментов, присутствующих в ярко окрашенных овощах и фруктах) в крови и риск развития диабета 2-го типа. Исследователи посчитали, что данные о концентрации витамина С и каротиноидов в крови гораздо точнее отражают реальный уровень потребления людьми овощей и фруктов, чем сведения о питании, полученные в ходе опросов.

В своих расчетах ученые основывались на информации, касающейся более девяти с половиной тысяч пациентов с диабетом 2-го типа и более 13 с половиной тысяч здоровых жителей восьми стран Европы. После того, как исследователи приняли во внимание разнообразные факторы, которые могут повлиять на риск диабета, оказалось, что чем выше уровень витамина С и каротиноидов в крови, тем ниже шансы заболеть диабетом 2-го типа. Такая же обратная зависимость наблюдается и между "комплексным биомаркерным баллом" (показателем, представляющим собой сумму уровней витамина С и каротиноидов в крови) и риском диабета - чем выше суммарный балл, тем ниже вероятность развития болезни.

К примеру, по сравнению с группой населения, у которой комплексный биомаркерный балл минимален, у 20% населения, входящих в топ по этому показателю, риск диабета снижен на 50%. Исследователи рассчитали, что каждые 66 граммов дополнительных овощей и фруктов в день связаны с 25-процентным снижением риска диабета 2-го типа.

Второе исследование было посвящено анализу связей между диабетом и уровнем потребления цельнозерновых продуктов. Исследователи из Гарвардского университета (США) в своих расчетах основывались на данных о почти 195 тысячах американцев обоих полов, наблюдения за которыми велись с середины 1980-х годов до 2016-2017 года. На старте исследования все эти люди не болели диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком.

Анализ собранной информации продемонстрировал, что у людей с максимальным уровнем потребления цельнозерновых продуктов риск диабета 2-го типа на 29% ниже, чем у тех, кто такие продукты почти не ест.

Расчеты по отдельным продуктам показали, что, к примеру, у тех, кто ежедневно завтракает цельнозерновыми хлопьями, риск диабета на 19% ниже, чем у тех, кто ест такие хлопья реже, чем раз в месяц. Для хлеба с цельносмолотым зерном такой сравнительный риск снижен на 21%. У тех, кто ест кашу из цельнозерновых овсяных хлопьев не менее двух раз в неделю, риск диабета также снижен на 21% по сравнению с теми, кто такую кашу ест реже чем раз в месяц. Добавление в пищу отрубей не менее двух раз в неделю снизит риск диабета на 15%, а потребление с той же частотой бурого риса и зародышей пшеницы - на 12%.

В целом, есть цельнозерновые продукты чаще чем дважды в день не имеет смысла, так как при превышении этого порога показатели сравнительного риска диабета выходят на плато и перестают снижаться, установили исследователи.

Авторы обоих исследований подчеркивают, что полученные результаты еще раз подтверждают верность действующих рекомендаций, согласно которым овощи, фрукты и цельнозерновые продукты обязательно должны быть частью диеты, направленной на профилактику диабета 2-го типа.