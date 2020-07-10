ВОЗ запустила инициативу, чтобы помочь более миллиарду людей бросить курить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь более 1 млрд человек бросить курить и тем самым сократить риск заражения коронавирусом. Об этом объявил в пятницу глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь 1,3 млрд курильщиков избавиться от вредной привычки, - отметил он. - В ее рамках люди смогут получить необходимую помощь, например, по замещению никотина, а также круглосуточный доступ к цифровому доктору "Флоренс", который предоставляет консультацию".

Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, инициатива крайне своевременна. "Курение убивает 8 млн человек ежегодно, - подчеркнул глава ВОЗ. - А научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом".