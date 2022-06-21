Сомнолог дал совет, как компенсировать недосып

Частично компенсировать недосып ночью поможет дневной сон, однако для этого необходимо соблюдать несколько условий. О них Gazeta.ru рассказал сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов, передает Day.Az.

"Если человек недосыпает ночью, ему настоятельно рекомендуется дневной сон. Правда, важно помнить, что просыпаться после дневного сна лучше не позже 15 часов. Кроме того, дневной отдых не должен быть слишком длинным: минимум 15-20 минут, максимум 30-40 минут. Иначе есть риск нарушить засыпание ночью", - отметил он.

Важно помнить, что недосыпание - это не просто дискомфорт, подчеркнул Бузунов. Если человек недосыпает хронически, то у него повышается риск артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, депрессии.