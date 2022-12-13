Врач объяснила, как помочь ребенку похудеть

Если вес ребенка на 15% превышает норму по возрасту, родителям стоит задуматься о том, как помочь ему избавиться от лишних килограммов не травмируя психику, рассказала "АиФ" врач-диетолог Татьяна Залетова, передает Day.Az.

Чтобы не лечить ребенка от ожирения и его последствий важно вовремя сбалансировать его рацион. В нем должны присутствовать белок и кальций, а лишние жиры и быстрые углеводы лучше свести к минимуму. Стоит совсем отказаться от фастфуда, сладкой выпечки, острых блюд.

"Обычно в переедании виноваты неучтенные перекусы. Если ребенок будет знать, в какие часы у него завтрак, обед, ланч, полдник и ужин, и ему, и вам будет проще контролировать съеденное. Но не меняйте стереотип питания резко, иначе это будет стрессом. Постепенно увеличивайте промежуток между едой, но учтите, что питание должно быть 4-5-разовым", - объяснила врач.

Добиться желаемого результата будет проще, если следить за питанием начнет вся семья, видя перед глазами положительный пример родителей, ребенок сможет быстрее избавиться от лишних килограммов. Также не стоит забывать о необходимости регулярно пить чистую воду и подолгу гулять на свежем воздухе, резюмировала специалист.