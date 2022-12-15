Дерматолог объяснила, почему не стоит выдавливать прыщи

Выдавливание прыщей может привести к ухудшению состояния кожи. Об этом "Вечерней Москве" сообщила главный дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Журавлева, передает Day.Az.

По словам врача, при появлении прыщей следует приложить теплый компресс или использовать лечебную мазь. Кроме того, можно воспользоваться специальными патчами или смазать воспаление пастой с цинком.

"Самое главное правило - не давить. Во-первых, неповрежденный элемент замаскировать намного легче. Во-вторых, прыщ - как айсберг: видимая часть составляет лишь одну треть, остальные же две трети нам не видны. Нажимая на прыщ, мы разрываем "покрышку", и верхняя часть выходит наружу", - предупредила Журавлева.

Как добавила дерматолог, если выдавить прыщ, часть прыща уйдет в сальную железу, что затянет заживление на более длительное время.

Как заключила Журавлева, если прыщ еще не созрел, следует применить гели для умывания и приложить к воспалению кусочек льда.