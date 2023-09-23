Названы симптомы заражения новыми штаммами COVID

Симптомы коронавируса стали похожи на признаки обычной простуды или аллергии, также зараженные жалуются на выраженную слабость. Об этом врачи из США рассказали HealthDay, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам семейного врача из Колумбуса (Индиана) Терезы Ловинс, у многих людей с COVID-19 в настоящее время наблюдаются симптомы со стороны верхних дыхательных путей: насморк, слезотечение и боль в горле. Пациенты с подтвержденным коронавирусом отмечали, что первые симптомы заражения были похожи на обострение аллергии, но при этом от них не помогали обычные лекарства. Еще одна отличительная черта COVID - это сильная усталость.

При этом другие хорошо известные симптомы COVID-19 - сильный кашель, потеря вкуса или обоняния, головная боль, лихорадка, - стали гораздо менее распространенными или выраженными, отметил профессор инфекционных заболеваний в Университете Вандербильта в Нэшвилле Уильям Шаффнера.

Эксперты по инфекционным заболеваниям ожидали такого изменения, учитывая, что большинство людей перенесли либо заражение COVID, либо вакцинацию, либо все вместе - это подготовило их к встрече с новыми штаммами. Кроме того, для новых штаммов характерны мутации, которые сделали заражение менее опасным, а симптомы менее тяжелыми, добавил Шаффнер.

Оба эксперта согласны в том, что людям не следует относиться к COVID легкомысленно: он вызывает заметное увеличение числа госпитализаций, особенно среди пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Кроме того, вирус может привести к госпитализации молодых и здоровых людей, поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали новый бустер от COVID всем, а не только тем, кто находится в группе высокого риска.

Новый препарат нацелен на семейство вариантов Omicron XBB. К нему принадлежит наиболее распространенный в США вариант COVID, "Эрис" (EG.5) - на него приходится каждый четвертый случай заражения. В будущем, уверены врачи, новая вакцина от COVID будет выпускаться каждый год осенью подобно прививке от гриппа.