Врач назвал четырех главных врагов печени

О четырех главных врагах для печени рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Самым главным и очевидным врагом здоровой печени хирург назвал алкоголь, который при чрезмерном употреблении разрушает клетки органа. Он объяснил, что погибшие гепатоциты рубцуются, их замещают новые, а спустя какое-то временя резервы печени заканчиваются и она больше не может восстанавливаться. Следствием этого происходит цирроз печени с сопутствующими осложнениями для больного, указал Умнов.

Еще одной актуальной проблемой для печени, по словам хирурга, является фастфуд и жирная еда. При постоянном ежедневном употреблении данных продуктов наступает жировой гепатоз или жировое перерождение печени, объяснил он.

"Данное осложнение развивается из-за нарушения обмена жиров кислот и углеводов, которые поступают из вне. Они накапливаются в клетках печени, что в конечном итоге приводит к ее перерождению и снижению жизненных функций", - рассказал врач.

Следующим фактором болезни органа хирург назвал курение: никотин и прочий состав сигареты вызывают спазм сосудов печени и разрушают гепатоциты. Продукты распада постепенно накапливаются в этом органе и провоцируют развитие рака, сообщил Умнов. Однако самым неочевидным врагом печени хирург назвал экономию на всем. Выбор не очень качественных товаров во внутрь и вне приводит к накоплению вредных добавок в печени, что повышает риск онкологии, пояснил эксперт.