Cколько нужно пить витамин D для достижения эффекта?

Уровень витамина D в крови повышается на восьмой-двенадцатой неделе приема добавок. Об этом изданию Wellness Pulse рассказал молекулярный биотехнолог Ян Винсент Белтран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый напомнил, что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, регулировании функций иммунной системы и настроения. Он также снижает уровень провоспалительных молекул в крови, облегчает симптомы астмы, снижает риск развития послеродовой депрессии и помогает поддерживать уровень сахара в крови.

Недостаток этого вещества в организме может привести к утомляемости, боли в костях и мышцах, выпадению волос, снижению иммунитета и проблемам с зубами.

Дефицит витамина D в результатах клинических анализов помечается как снижение уровня 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в сыворотке крови до 20 нг/мл (50 нмоль/л).

По словам Белтрана, одним из простых способов повышения концентрации витамина D в крови является прием пищевых добавок. Однако такой метод нельзя назвать быстрым решением проблемы. Ученый объяснил, что для достижения эффекта витамин D нужно принимать в течение восьми-двенадцати недель. Тем не менее, при легком дефиците улучшения можно заметить и раньше.