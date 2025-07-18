Раскрыта удивительная польза витамина D

Добавки витамина D могут существенно замедлять биологическое старение организма. Об этом сообщили американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование было сосредоточено на теломерах - особых участках на концах хромосом, которые защищают генетический материал и укорачиваются с возрастом. Сокращение длины теломер связано с повышенным риском хронических заболеваний, включая рак, диабет и сердечно-сосудистые нарушения.

В ходе эксперимента более 1000 участников в возрасте от 50 лет принимали витамин D3 (2000 МЕ в день) либо плацебо. Их биологический возраст оценивали по длине теломер в лейкоцитах в начале исследования, а также через 2 и 4 года.

Результаты показали: прием витамина D3 значительно замедлял сокращение теломер. Эффект был сопоставим с "выигрышем" почти трех лет биологического времени по сравнению с группой плацебо. При этом омега-3 жирные кислоты, также изучавшиеся в исследовании, не показали значимого влияния на длину теломер.