Может ли витамин D защитить от рака кишечника?

Поддержание нормального уровня витамина D в организме потенциально снижает риск развития рака кишечника. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор Джастин Стеббинг, эксперт в области биомедицинских наук из Университета Англии Раскина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый объяснил, что витамин D известен как "витамин солнечного света". Однако получать это вещество также можно из пищевых добавок и таких продуктов, как жирная рыба, красное мясо и яичные желтки. Научно доказано, что витамин D необходим для поддержания здоровья костей, зубов, нервов, мышц и иммунной системы.

По словам эксперта, лабораторные исследования также показали, что это питательное вещество играет важную роль в борьбе с воспалением тканей и регулирует рост клеток. Ранее ученые также выяснили, что у людей с нормальным уровнем витамина D вероятность развития рака кишечника значительно ниже.

Тем не менее, доктор Стеббинг уточнил, что о способности витамина D бороться с раком напрямую говорить пока рано - исследования не подтвердили этот факт. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний большее значение имеет здоровый образ жизни - физические упражнения, грамотная диета и отсутствие вредных привычек.