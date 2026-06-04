Названы два опасных последствия шума в ушах

Ученые из Университета медицинских наук имени Гази Ясаргила (Турция) установили, что хронический тиннитус - постоянный звон или шум в ушах - связан с повышенным риском депрессии и тревожности. В некоторых случаях риск этих состояний может возрастать почти в три раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychiatric Disease and Treatment, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 100 человек, у которых тиннитус продолжался не менее шести месяцев. Ученые оценивали тяжесть симптомов с помощью шкалы Tinnitus Handicap Inventory (THI), а уровень депрессии и тревожности - по результатам психологических тестов, включая шкалу депрессии Бека.

Анализ показал умеренную, но устойчивую связь между выраженностью тиннитуса и психоэмоциональным состоянием пациентов. Даже после учета различных факторов более высокие показатели по шкале THI оставались связанными с повышенным уровнем депрессии и тревожности.

Наиболее заметной эта зависимость оказалась у людей с тяжелым тиннитусом. У пациентов с показателем THI выше 58 вероятность развития умеренной и тяжелой депрессии увеличивалась примерно в 3,1 раза, а тревожности - в 2,8 раза.

Ученые предполагают, что обработка слуховой информации, эмоциональная регуляция и когнитивный контроль могут быть связаны общими нейронными сетями.

Исследования показали, что у людей, страдающих тиннитусом, изменена активность слуховой коры, лимбических структур и префронтальных областей, включая миндалевидное тело, островковую долю и переднюю часть поясной извилины. Такие изменения могут усиливать эмоциональную значимость восприятия тиннитуса и способствовать его сохранению и связанному с ним дискомфорту.