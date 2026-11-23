Движения 26 суставов во время ходьбы могут содержать информацию о состоянии печени, качестве сна, диабете и психическом здоровье. К такому выводу пришли ученые Института науки Вейцмана в Израиле, которые обучили искусственный интеллект анализировать трехмерные движения человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

В исследовании участвовали 3328 взрослых. Ученые записывали их движения с помощью камеры глубины во время пяти заданий: ходьбы на беговой дорожке, ходьбы на месте, подъема со стула и стояния для оценки равновесия. Система отслеживала положение суставов в трех измерениях и училась распознавать, как разные части тела двигаются одновременно.

Затем исследователи сопоставили полученные модели движений с 3210 показателями здоровья. Статистически значимые связи обнаружились с 1887 характеристиками, относящимися к 18 системам организма. При этом анализ всего тела оказался информативнее традиционных показателей походки, таких как скорость ходьбы и длина шага.

Особенно неожиданной оказалась связь движений с состоянием печени. Модель могла предсказывать эластичность органа - показатель, который используют для оценки фиброза. При этом речь шла не о скорости ходьбы или длине шага: алгоритм анализировал сложную согласованность движений 26 суставов.

Дополнительный анализ показал, что для метаболических показателей, таких как диабет, также особенно информативными были движения нижней части тела. Полученные по движениям прогнозы эластичности печени давали дополнительную информацию даже по сравнению с моделями, учитывавшими возраст, индекс массы тела и стандартные показатели крови.

При этом исследование не доказывает, что определенные заболевания вызывают изменения походки. Ученые анализировали данные участников в один момент времени, поэтому не могли установить причинно-следственные связи. Кроме того, результаты еще предстоит проверить на других группах людей и с помощью независимых исследований.