Употребление мяса может повышать шансы дожить до 100 лет у пожилых людей с недостаточным весом. Ученые выяснили, что в этом возрасте отказ от мяса может быть связан с меньшей продолжительностью жизни, особенно среди женщин. Результаты исследования китайских специалистов опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили данные 5203 человек старше 80 лет. Из них 1459 дожили до 100 лет, а остальные умерли раньше. Ученые сравнили питание участников и выяснили, как употребление мяса связано с долголетием.

Оказалось, что среди пожилых людей с недостаточным весом те, кто ежедневно ел мясо, имели на 44 процента больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы. Однако среди людей с нормальным или избыточным весом такой разницы не обнаружили.

При этом связь между употреблением мяса и долголетием была заметна прежде всего у женщин. У мужчин подобной зависимости исследователи не выявили.

Ученые также выяснили, что пожилые люди, которые не ели мясо, но употребляли рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и мясоеды.

Исследователи предполагают, что дело не столько в самом мясе, сколько в питательных веществах. В пожилом возрасте организму особенно важно получать достаточно белка и калорий, чтобы сохранять мышцы и избегать истощения.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что мясо продлевает жизнь.